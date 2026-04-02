Экономист оценил эффект легализации криптовалют в России
Регулирование криптовалют в России может ускорить развитие цифровых финансовых технологий и повысить эффективность расчетов, заявил «ФедералПресс» экономист Никита Масленников.
По его словам, мировой финансовый сектор трансформируется под влиянием цифровых технологий, и Россия следует этой тенденции, формируя сбалансированную модель регулирования — без излишней жесткости или чрезмерной либерализации. Это, по его мнению, позволит внедрять новые платежные инструменты, снижать издержки на транзакции и повышать скорость расчетов.
Как следует из законопроекта «О цифровой валюте и цифровых правах», внесенного правительством в Госдуму, в стране планируется легализовать майнинг и создать инфраструктуру для обращения криптовалют, включая цифровые депозитарии и лицензируемые обменники. Операции будут доступны через регулируемых посредников, а инвесторов разделят на категории с различными ограничениями.
Документ также сохраняет запрет на использование криптовалют внутри страны в качестве средства платежа, но допускает их применение во внешнеэкономических расчетах. Власти рассчитывают запустить регулирование с 1 июля этого года, а полноценную инфраструктуру — в течение следующего года, передает «Радиоточка НСН».
