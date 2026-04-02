Экономист оценил эффект легализации криптовалют в России

Как следует из законопроекта «О цифровой валюте и цифровых правах», внесенного правительством в Госдуму, в стране планируется легализовать майнинг и создать инфраструктуру для обращения криптовалют, включая цифровые депозитарии и лицензируемые обменники. Операции будут доступны через регулируемых посредников, а инвесторов разделят на категории с различными ограничениями.

Документ также сохраняет запрет на использование криптовалют внутри страны в качестве средства платежа, но допускает их применение во внешнеэкономических расчетах. Власти рассчитывают запустить регулирование с 1 июля этого года, а полноценную инфраструктуру — в течение следующего года, передает «Радиоточка НСН».

