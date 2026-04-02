Медведев призвал усилить борьбу с этническими анклавами

В России необходимо уделить особое внимание противодействию формированию этнических анклавов, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии.

По его словам, тема активно обсуждается в обществе и требует дополнительного контроля.

Он отметил, что компактное проживание иностранцев затрудняет их адаптацию и может негативно влиять на соблюдение законодательства.

Медведев добавил, что такая ситуация характерна не только для России, но и для других стран. В связи с этим он подчеркнул важность выработки мер, направленных на интеграцию иностранных граждан и соблюдение ими правовых норм, передает, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Екатерина Штукина
