Медведев призвал усилить борьбу с этническими анклавами
В России необходимо уделить особое внимание противодействию формированию этнических анклавов, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии.
По его словам, тема активно обсуждается в обществе и требует дополнительного контроля.
Он отметил, что компактное проживание иностранцев затрудняет их адаптацию и может негативно влиять на соблюдение законодательства.
Медведев добавил, что такая ситуация характерна не только для России, но и для других стран. В связи с этим он подчеркнул важность выработки мер, направленных на интеграцию иностранных граждан и соблюдение ими правовых норм, передает, передает «Радиоточка НСН».
