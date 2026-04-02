В Казани впервые восстановили зрение после отравления метанолом
Казанские врачи впервые в России смогли восстановить зрение пациенту, потерявшему его после отравления метанолом. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Пострадавший турист Марат Массаров лишился зрения после употребления алкоголя во время отдыха в Индонезии. Первые симптомы напоминали похмелье, однако состояние ухудшилось: началась одышка и стремительное падение зрения. Уже по возвращении в Казань у него выявили отравление метанолом — к тому моменту один глаз не видел, а второй сохранял около 1% зрения.
Как поясняют врачи, метанол вызывает атрофию зрительного нерва, что обычно приводит к необратимой слепоте. По данным медиков, ранее подобных случаев успешного восстановления зрения не фиксировалось.
Врачи добились результата за две недели, применив комплексную терапию без хирургического вмешательства. Лечение включало инъекции, капельницы, гормональные препараты, витамины группы B и фолиевую кислоту.
Специалисты отмечают, что отравления метанолом нередко происходят в странах Азии из-за слабого контроля за производством алкоголя. Врачи рекомендуют избегать сомнительных напитков и проверять качество продукции, чтобы снизить риск отравления, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Фермеры просят Минпромторг отменить маркировку их продукции
- Иран заявил, что откроет Ормузский пролив только после компенсаций от США и Израиля
- РСПП: Шестидневка и 12-часовой рабочий день не обсуждаются
- В Сербии заявили, что найденная взрывчатка была произведена в США
- Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов