В Казани впервые восстановили зрение после отравления метанолом

Как поясняют врачи, метанол вызывает атрофию зрительного нерва, что обычно приводит к необратимой слепоте. По данным медиков, ранее подобных случаев успешного восстановления зрения не фиксировалось.

Врачи добились результата за две недели, применив комплексную терапию без хирургического вмешательства. Лечение включало инъекции, капельницы, гормональные препараты, витамины группы B и фолиевую кислоту.

Специалисты отмечают, что отравления метанолом нередко происходят в странах Азии из-за слабого контроля за производством алкоголя. Врачи рекомендуют избегать сомнительных напитков и проверять качество продукции, чтобы снизить риск отравления, передает «Радиоточка НСН».

