Продажи сладкой газировки в России снизились за год
В России по итогам 2025 года сократились продажи большинства сладких газированных напитков, сообщили «Ленте.ру» в аналитической компании NTech.
По данным аналитиков, падение затронуло классические лимонады, квас и тоники, тогда как рост показали только напитки с маркировкой «кола» — их продажи увеличились на 9% в натуральном выражении.
Снижение спроса эксперты связали в том числе с холодным летом, когда в ряде регионов температура оказалась ниже климатической нормы. В то же время популярность колы объясняется стабильным вкусом и устойчивым интересом со стороны потребителей.
Продажи кваса сократились на 14%, тоника — на 4%, классических лимонадов — на 3%, а современных вкусовых газировок, включая лимон и лайм, — на 1%, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов
- В РПЦ предложили заменить обществознание на уроки православия
- СМИ: Дети ранены в результате атаки ВСУ в Новороссийске
- В Екатеринбурге круглосуточно мониторят домовые чаты и соцсети в поисках «экстремизма»
- Трамп пригрозил «безумным ублюдкам» адом из-за «чертова пролива»
- Иран: Ближний Восток сгорит дотла из-за США
- СМИ: Около 180 рейсов задержаны в Краснодарском крае из-за атаки украинских БПЛА
- В Новороссийске обломки дрона попали в многоквартирный дом