Продажи сладкой газировки в России снизились за год

В России по итогам 2025 года сократились продажи большинства сладких газированных напитков, сообщили «Ленте.ру» в аналитической компании NTech.

По данным аналитиков, падение затронуло классические лимонады, квас и тоники, тогда как рост показали только напитки с маркировкой «кола» — их продажи увеличились на 9% в натуральном выражении.

В России вырос спрос на отечественные лимонады

Снижение спроса эксперты связали в том числе с холодным летом, когда в ряде регионов температура оказалась ниже климатической нормы. В то же время популярность колы объясняется стабильным вкусом и устойчивым интересом со стороны потребителей.

Продажи кваса сократились на 14%, тоника — на 4%, классических лимонадов — на 3%, а современных вкусовых газировок, включая лимон и лайм, — на 1%, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
