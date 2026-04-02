Харассмент или комплимент: Как реагировать девушке на поцелуй руки
Даже неудачный комплимент сегодня могут счесть проявлением харассмента, рассказала НСН Юлия Варра.
Поцелуй руки сегодня не является общепринятым жестом приветствия женщины, в целом прикосновений в общественной жизни становится все меньше, заявила в беседе с НСН сексолог Юлия Варра.
Верховный суд Испании признал поцелуй руки без согласия актом сексуального насилия. Инцидент произошел в 2023 году. Мужчина, поцеловавший руку незнакомой женщине на автобусной остановке в Мадриде, получил штраф 1620 евро за сексуализированное насилие. Варра отметила, что в России не принято целовать руку женщине в знак приветствия.
«Поцелуй руки – довольно старомодно. В наше время это было не по-советски, не по-коммунистически. Соответственно, как можно поздороваться с дамой, если вы встретились на каком-то галантном вечере? Только легкий кивок головы в качестве приветствия. Мужчина стоит по стойке смирно и слегка кланяется даме. Взять ее за руку, как-то приобнять или похлопать по плечу, как делают мужчины после рукопожатия – все это с дамой будет выглядеть довольно фамильярно. Поэтому прикосновений в общественной жизни женщины становится все меньше и меньше», - сказала она.
По словам собеседницы НСН, реакция девушки на поцелуй руки во многом зависит от того, кто именно предпримет такое действие. При этом даже неудачный комплимент могут счесть харассментом.
«Если симпатичный молодой человек подойдет к девушке и поцелует ей руку, девушка все равно может испугаться, подобное не совсем принято. Но все-таки расценит это в какой-то степени благосклонно. А если дедушка со страшными зубами возьмет руку и начнет к ней прикасаться губами – далеко не каждой девушке это понравится. Разумеется, зависит от того, кто это делает. Чтобы не было разной трактовки, в обществе принимаются те или иные нормы приличия. Никакая девушка не посчитает харассментом, если скажут, что она симпатичная, приятная, милая, умная. А вот если скажут, какая большая грудь или попа, это можно посчитать за харассмент. Также все зависит от того, какие отношения с человеком, который эти комплименты говорит. Это коллега, друг или прохожий – все это продиктует женщине совершенно разные оценки его комплимента», - объяснила она.
Ранее психолог Ольга Мануковская сообщила НСН, что если женщина знает, какой мужчина ей нужен, и ценит свое время, то ей следует самой проявить инициативу для знакомства с понравившимся мужчиной. По ее словам, подобное проявление - про уважение к себе.
