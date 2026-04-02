По словам собеседницы НСН, реакция девушки на поцелуй руки во многом зависит от того, кто именно предпримет такое действие. При этом даже неудачный комплимент могут счесть харассментом.

«Если симпатичный молодой человек подойдет к девушке и поцелует ей руку, девушка все равно может испугаться, подобное не совсем принято. Но все-таки расценит это в какой-то степени благосклонно. А если дедушка со страшными зубами возьмет руку и начнет к ней прикасаться губами – далеко не каждой девушке это понравится. Разумеется, зависит от того, кто это делает. Чтобы не было разной трактовки, в обществе принимаются те или иные нормы приличия. Никакая девушка не посчитает харассментом, если скажут, что она симпатичная, приятная, милая, умная. А вот если скажут, какая большая грудь или попа, это можно посчитать за харассмент. Также все зависит от того, какие отношения с человеком, который эти комплименты говорит. Это коллега, друг или прохожий – все это продиктует женщине совершенно разные оценки его комплимента», - объяснила она.

