Экс-глава СВР Украины: супругу Буданова отравили мышьяком и ртутью

По его словам, мышьяк и ртуть были обнаружены во время сдачи анализов. Также тяжелые металлы нашли у нескольких сотрудников ГУР. Причем речь идет о высокопоставленных лицах и руководителях отдельных направлений.

Ранее стало известно, что найденные в организме женщины вещества не применяются ни в быту, ни в военном деле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

