Экс-глава СВР Украины: супругу Буданова отравили мышьяком и ртутью

Супругу начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианну отравили мышьяком и ртутью, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление бывшего руководителя Службы внешней разведки Украины Валерия Кондратюка.

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По его словам, мышьяк и ртуть были обнаружены во время сдачи анализов. Также тяжелые металлы нашли у нескольких сотрудников ГУР. Причем речь идет о высокопоставленных лицах и руководителях отдельных направлений.

Ранее стало известно, что найденные в организме женщины вещества не применяются ни в быту, ни в военном деле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба президента Украины
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