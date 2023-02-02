Москва запросила заседание Совбеза ООН по Украине

Оно состоится 8 февраля. «Россия запросила провести заседание 8 февраля», – заявила она.

Как отметила дипломат, другими деталями она не располагает.

В феврале запланировано не меньше трех заседаний Совбеза по Украине: 6 февраля заседание будет посвящено гуманитарной ситуации, запрошенное Францией и Эквадором, 8 февраля – заседение по инициативе России, 24 февраля состоится министерская встреча.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина превратилась в частную военную компанию НАТО.

