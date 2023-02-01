Медведев: Украине уже ничего не поможет

Несостоявшемуся украинскому государству ничего не поможет. Так, зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал обращение экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона к США и НАТО с призывом поставить Киеву американские истребители F-16.

«Всё напрасно», — подчеркнул Медведев в Twitter.

Ранее Медведев пообещал вскоре оставить Украину без выхода к морю, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИстребителиУкраинаБорис ДжонсонДмитрий Медведев
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