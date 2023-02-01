Медведев: Украине уже ничего не поможет
1 февраля 202319:35
Несостоявшемуся украинскому государству ничего не поможет. Так, зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал обращение экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона к США и НАТО с призывом поставить Киеву американские истребители F-16.
«Всё напрасно», — подчеркнул Медведев в Twitter.
Ранее Медведев пообещал вскоре оставить Украину без выхода к морю, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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1 февраля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru