СМИ: НАТО готовит новый пакет финансовой помощи Украине на 70 млрд евро
Страны НАТО обсуждают возможность выделить Украине финансовую помощь в размере 70 млрд евро на военные нужды. Об этом сообщает портал Euractiv, ссылаясь на источники.
С инициативой выступила Германия. О пакете помощи могут объявить на саммите НАТО в Анкаре в июле, по словам нескольких дипломатов, этот вопрос находится на стадии обсуждения. Ожидается, что Украина получит 28,3 млрд евро от Евросоюза для финансирования военных нужд уже в этом году.
Участие США в инициативе остается под вопросом. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил порталу, что крупные суммы для Киева «покрывают европейцы и Канада». При этом Вашингтон осуществляет критически важные поставки оружия Украине, которые полностью оплачивают ЕС и Канада.
Ранее в Еврокомиссии рассказали о планах выделить Киеву в июне около 9,1 млрд евро по программе финансирования на 90 млрд, напоминает 360.ru.
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