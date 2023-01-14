Небензя назвал Украину «натовской ЧВК»
Украина превратилась в частную военную компанию НАТО, считает постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Об этом дипломат заявил на заседании Совета Безопасности организации.
По словам постпреда, у Киева «вопреки фактам и здравому смыслу» сложилась иллюзия о том, что он сможет победить Москву при нарастающей прямой военной помощи Североатлантического альянса. В результате Украина, по сути, стала «натовской ЧВК», отметил Небензя.
«Ей платят деньги, снабжают оружием и разведданными, говорят, куда стрелять и где атаковать. Страдает же от этого украинский народ, который заставляют воевать ради чужих задач», — приводит слова дипломата ТАСС.
Между тем министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страна де-факто уже является членом НАТО, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Глава военного ведомства пояснил, что у Киева «есть оружие и понимание, как его использовать».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+5 078 / сут.
Умерли
394 тыс.+47 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 271 / сут.
- Небензя назвал Украину «натовской ЧВК»
- Постпред США призвала Россию активизировать сотрудничество по зерновой сделке
- МИД Украины оценил ущерб гражданской инфраструктуре страны в $127 млрд
- Гинцбург: Коронавирус начнет меняться гораздо быстрее
- Небензя заявил о готовности России к достижению целей спецоперации мирным путем
- СМИ: Министр обороны ФРГ уйдет в отставку
- В российском посольстве предупредили о возможной подготовке ВСУ к использованию химоружия
- Небензя: «Мирный план» Киева не имеет отношения к реальности
- СМИ: Актера Дмитрия Назарова и его жену уволили из МХТ Чехова за антироссийскую позицию
- СМИ: Италия согласилась направить на Украину систему ПВО SAMP/T
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru