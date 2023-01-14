Небензя назвал Украину «натовской ЧВК»

Украина превратилась в частную военную компанию НАТО, считает постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Об этом дипломат заявил на заседании Совета Безопасности организации.

Небензя заявил о готовности России к достижению целей спецоперации мирным путем

По словам постпреда, у Киева «вопреки фактам и здравому смыслу» сложилась иллюзия о том, что он сможет победить Москву при нарастающей прямой военной помощи Североатлантического альянса. В результате Украина, по сути, стала «натовской ЧВК», отметил Небензя.

«Ей платят деньги, снабжают оружием и разведданными, говорят, куда стрелять и где атаковать. Страдает же от этого украинский народ, который заставляют воевать ради чужих задач», — приводит слова дипломата ТАСС.

Между тем министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страна де-факто уже является членом НАТО, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Глава военного ведомства пояснил, что у Киева «есть оружие и понимание, как его использовать».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Совбез ООННАТОУкраинаВасилий Небензя
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