Небензя назвал Украину «натовской ЧВК»

По словам постпреда, у Киева «вопреки фактам и здравому смыслу» сложилась иллюзия о том, что он сможет победить Москву при нарастающей прямой военной помощи Североатлантического альянса. В результате Украина, по сути, стала «натовской ЧВК», отметил Небензя.

«Ей платят деньги, снабжают оружием и разведданными, говорят, куда стрелять и где атаковать. Страдает же от этого украинский народ, который заставляют воевать ради чужих задач», — приводит слова дипломата ТАСС.

Между тем министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страна де-факто уже является членом НАТО, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Глава военного ведомства пояснил, что у Киева «есть оружие и понимание, как его использовать».

