Если у блогера миллион подписчиков, его слова о царапинах на окнах могут повлиять на продажи застройщика, поэтому злоупотребление правом на высказывания здесь недопустимо, заявил НСН руководитель Единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик.

За съемку и публикацию видео с недочетами в новостройках предложили сажать в тюрьму: ввести административную или уголовную ответственность. С такой идеей выступил владелец ГК «Точно» Николай Амосов на форуме недвижимости «Движение», который проходит в Сочи. Он сказал, что подобные ролики очень вредят репутации застройщиков, хотя речь может идти об обычной гарантийной ситуации. Холопик отметил, что такая проблема существует давно.