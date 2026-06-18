Делают бизнес: Как блогеры запугивают застройщиков жалобами на дефекты
Некоторые блогеры буквально делают из жалоб бизнес, за что уже можно нарваться на «уголовку», заявил НСН Кирилл Холопик.
Если у блогера миллион подписчиков, его слова о царапинах на окнах могут повлиять на продажи застройщика, поэтому злоупотребление правом на высказывания здесь недопустимо, заявил НСН руководитель Единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик.
За съемку и публикацию видео с недочетами в новостройках предложили сажать в тюрьму: ввести административную или уголовную ответственность. С такой идеей выступил владелец ГК «Точно» Николай Амосов на форуме недвижимости «Движение», который проходит в Сочи. Он сказал, что подобные ролики очень вредят репутации застройщиков, хотя речь может идти об обычной гарантийной ситуации. Холопик отметил, что такая проблема существует давно.
«Сегодня вес блогеров в стране стал очень большим. Если у блогера миллион подписчиков, конечно, его слова о царапинах на окнах могут повлиять на продажи застройщика. Иногда бывают серьезные дефекты, которые требуют вложений для исправлений. Это все случается, это жизненные ситуации. Создается ложное впечатление, что застройщик не в состоянии выполнять свои функции, а это не так. Например, чтобы устранить какой-то дефект, необходимо связаться с подрядчиком, это все требует времени. Не бывает идеально сделанной квартиры, это не конвейер, это уникальный объект. Квартиры делают люди, роботизировать процесс невозможно. Люди иногда ошибаются. Если нарушение серьезное, дело доходит до суда, выплачиваются компенсации», - объяснил он.
Он рассказал, что некоторые блогеры буквально делают из жалоб бизнес, за что уже можно нарваться на «уголовку».
«Но иногда это бизнес блогеров. Они не только у застройщиков ищут недостатки - у авиакомпаний и так далее. По любому поводу они могут создать шум, чтобы к ним пришел производитель и «залил» их деньгами, чтобы они молчали. Этот бизнес известный, уже возбуждаются уголовные дела. Поэтому в принципе правоохранительные органы с таким явлением борются. Но полностью запрещать критиковать застройщика неправильно. Каждый человек имеет право защищать свои интересы разными способами, включая публичные объявления. Это касается любой сферы. Вопрос здесь касается злоупотреблений этим правом», - подытожил собеседник НСН.
Ранее стало известно, что более половины жилья в РФ не сдается в срок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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