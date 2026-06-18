В Белгородской области при атаке БПЛА на автомобиль погиб человек

Попытка атаки на Москву с начала суток уже стала самой крупной за два года Минтранс: Ситуация в аэропортах Московского региона на особом контроле Сотрудники полиции задержали в Московском регионе организаторов незаконной миграции Дом по программе реновации построят в Басманном районе Москвы Потепление начнется в Московском регионе уже в пятницу