В Белгородской области при атаке БПЛА на автомобиль погиб человек
Украинский беспилотник атаковал автомобиль в Ракитянском округе Белгородской области, один человек погиб. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Инцидент произошел в районе села Борисполье. После удара дрона скончался мужчина, он погиб на месте от полученных травм.
«Сына погибшего, получившего осколочные ранения спины и плеча... доставили в Ракитянскую ЦРБ», - указали в оперштабе.
Пострадавшему оказали помощи и отпустили на амбулаторное лечение.
Ранее в городе Гуково Ростовской области в результате атаки БПЛА погиб человек, еще двое получили травмы.
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