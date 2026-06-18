В Белгородской области при атаке БПЛА на автомобиль погиб человек

Украинский беспилотник атаковал автомобиль в Ракитянском округе Белгородской области, один человек погиб. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Инцидент произошел в районе села Борисполье. После удара дрона скончался мужчина, он погиб на месте от полученных травм.

«Сына погибшего, получившего осколочные ранения спины и плеча... доставили в Ракитянскую ЦРБ», - указали в оперштабе.

Пострадавшему оказали помощи и отпустили на амбулаторное лечение.

Ранее в городе Гуково Ростовской области в результате атаки БПЛА погиб человек, еще двое получили травмы.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПогибшиеБеспилотникиБелгородская область

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