Министр обороны Канады призвал начать разговор об окончании украинского конфликта

Настало время начать разговор о завершении конфликта на Украине,. считает министр национальной обороны Канады Дэвид Макгинти. Об этом пишет ТАСС.

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«Слишком много людей погибает», - отметил чиновник.

В то же время Макгинти указал, что Оттава продолжит оказывать необходимую военную помощь Украине.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил завершение конфликта на Украине уже в 2026 году при наличии «такой воли и желания».

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ФОТО: РИА Новости
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