Министр обороны Канады призвал начать разговор об окончании украинского конфликта
18 июня 202610:54
Юлия Савченко
Настало время начать разговор о завершении конфликта на Украине,. считает министр национальной обороны Канады Дэвид Макгинти. Об этом пишет ТАСС.
«Слишком много людей погибает», - отметил чиновник.
В то же время Макгинти указал, что Оттава продолжит оказывать необходимую военную помощь Украине.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил завершение конфликта на Украине уже в 2026 году при наличии «такой воли и желания».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Министр обороны Канады призвал начать разговор об окончании украинского конфликта
- Делают бизнес: Как блогеры запугивают застройщиков жалобами на дефекты
- «Страдает всё сельское хозяйство»: Как массовая гибель пчёл взвинтила цены на мёд
- Полностью российский банкомат может появиться в 2027 году
- На НПЗ в Баку произошел пожар
- СМИ: НАТО готовит новый пакет финансовой помощи Украине на 70 млрд евро
- ВС России поразили склад ГСМ и НПЗ на Украине
- Болельщики принесли российские флаги на матч ЧМ между Колумбией и Узбекистаном
- Уничтожение урана и открытие пролива: США и Иран дистанционно подписали меморандум
- Рютте заявил, что сокращение войск США в Европе начнется «немедленно»