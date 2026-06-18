Сокращение популяции пчёл в России начинает сказываться не только на объёмах производства мёда, но и на сельском хозяйстве в целом, сказал НСН председатель московского отделения Союза пчеловодов России Валерий Капунин.

Натуральные продажи мёда в рознице в январе-мае снизились на 7-8%, пишет «Коммерсант». Отмечается, что это связано с ростом цен на 12-16%. Издержки пчеловодов увеличились из-за неудачного сезона 2025 года, когда бизнес столкнулся с массовой гибелью пчёл и растений-медоносов после плохой зимовки. Капунин раскрыл, какие есть проблемы.

«Последствия, безусловно, есть. На объёмах производства сказались массовая гибель пчёл и не всегда возможная компенсация этих потерь пчеловодами в разных регионах нашей страны. В результате мёда стало меньше, и он подорожал. Это связано не только с возросшей дефицитностью продукта, но и с ростом себестоимости его производства: увеличились цены на электроэнергию, горюче‑смазочные материалы и так далее. Но самое тревожное, что количество пчелосемей в нашей стране не просто не растёт — оно постепенно сокращается. При этом их основная задача — опыление сельскохозяйственных культур. Таким образом, от недостатка пчёл страдает всё сельское хозяйство», — рассказал собеседник НСН.