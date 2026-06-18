Полностью российский банкомат может появиться в 2027 году
Полностью российский банкомат появится уже в 2027 году, рассчитывает генеральный директор Гознака Аркадий Трачук. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».
Как отметил Трачук, это принципиально важный шаг для технологического суверенитета РФ. По его словам, работа идет по плану, в качестве опытного образца уже создан модуль ресайклинга. Гознак планирует до конца года полностью закончить техническую часть решения.
Далее модулю предстоит пройти испытания, сертификацию в Банке России и получить разрешение на использование. Затем банкомат, в который интегрируют узел, должен пройти экспертизу ЦБ для допуска к работе.
«Но появление отечественного модуля ресайклинга даст мощный толчок к производству полностью российских банкоматов, поскольку сейчас даже у отечественных производителей все еще часто используются импортные узлы», - указал Трачук.
Между тем в России решили создать сеть «белых банкоматов», доступ к которым будет бесплатным для клиентов любых банков.
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