«Критические времена»: Как кризис Volkswagen повлияет на всю Германию
Александр Рар заявил НСН, что немедленного коллапса в Германии ждать не стоит, однако страна большими шагами идет в сторону деиндустриализации.
Проблемы в Германии касаются не только автопрома и концерна Volkswagen, но и нехватки рабочей силы в связи с устареванием населения, а также с безработицей из-за массовых сокращений. Об этом НСН рассказал немецкий политолог Александр Рар.
Руководство локомотива немецкого автопрома Volkswagen считает, что компания в очень тяжелом положении, пишет Der Spiegel. Такой вывод был сделан из внутреннего опроса топ-менеджмента концерна. Шесть из девяти руководителей оценили ситуацию, как угрожающую всему концерну, три охарактеризовали ее как напряженную. Причина – резкое падение спроса на машины Volkswagen как внутри страны, так и на зарубежных рынках. Рар раскрыл, что проблемы в Германии куда глубже.
«Не только Volkswagen переживает критические времена, не только автопром, но и вообще немецкая промышленность. И хотя газеты это не пишут, но Германия большими шагами идет в сторону деиндустриализации. Пока что обвала в немецкой экономике нет, потому что есть этот самый третий сектор, сектор сервиса. Он еще пока работает. Деньги есть, налоги платят, но все это большими темпами ухудшается. Главный фактор – это старое население. Специалисты, которые еще умели работать, уходят на пенсию. Люди в Германии настолько полюбили работать мало и иметь много свободного времени, что им сейчас сложно перестроиться. Азия уже начала обгонять Европу. Немецкая промышленность слишком дорого производит, и Европа просто проспала эту ситуацию из-за самоуверенности. Есть нехватка рабочей силы, с одной стороны, а с другой – людям в Германии грозит массовое увольнение. Фирмы из Германии уходят в Китай или в Америку», - рассказал он.
Также Рар раскрыл, каковы шансы, что кризис Volkswagen спровоцирует проблемы в смежных отраслях немецкой экономики.
«Шансы большие, потому что много людей нужно будет устраивать на другую работу. Сейчас еще идет параллельно революция искусственного интеллекта, он забирает очень много рабочих мест. Эксперты говорят, что Германия просто проспала вот эту ситуацию, что она не готова. Она самонадеянно считает, что все это можно будет восстановить. Одна из проблем, о которой в Германии никто, конечно, не говорит, это "зеленая" технология, на которую она поставила последние 20 лет. Но это не получилось, потому что никто не думал, что Китай так быстро наверстает этот прогресс. Однако неправильно говорить, что Германия, как самая сильная экономика в Европе, на грани немедленного коллапса. Просто проблемы не решаются, и они могут привести к очень серьезным последствиям», - подытожил он.
Также он уточнил, что потеря российского рынка не критична для концерна Volkswagen.
«Российский рынок для Volkswagen был не самым важным. Важнее был китайский рынок. Российские дешевые энергоресурсы – это то, чего не хватает Германии. А эти заводы, которые были построены в России, еще не были на том уровне, чтобы автопром от этого бы страдал. Все-таки в Бразилии, в Индии, в Китае, в азиатских странах, в Америке гораздо больше заводов немецкого автопрома», - уточнил он.
Ранее стало известно, что немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz готов перейти к производству продукции оборонного назначения. По словам гендиректора фирмы Олу Каллениуса, это будет возможно в случае возникновения экономической выгоды для компании, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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