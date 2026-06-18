Проблемы в Германии касаются не только автопрома и концерна Volkswagen, но и нехватки рабочей силы в связи с устареванием населения, а также с безработицей из-за массовых сокращений. Об этом НСН рассказал немецкий политолог Александр Рар.

Руководство локомотива немецкого автопрома Volkswagen считает, что компания в очень тяжелом положении, пишет Der Spiegel. Такой вывод был сделан из внутреннего опроса топ-менеджмента концерна. Шесть из девяти руководителей оценили ситуацию, как угрожающую всему концерну, три охарактеризовали ее как напряженную. Причина – резкое падение спроса на машины Volkswagen как внутри страны, так и на зарубежных рынках. Рар раскрыл, что проблемы в Германии куда глубже.

«Не только Volkswagen переживает критические времена, не только автопром, но и вообще немецкая промышленность. И хотя газеты это не пишут, но Германия большими шагами идет в сторону деиндустриализации. Пока что обвала в немецкой экономике нет, потому что есть этот самый третий сектор, сектор сервиса. Он еще пока работает. Деньги есть, налоги платят, но все это большими темпами ухудшается. Главный фактор – это старое население. Специалисты, которые еще умели работать, уходят на пенсию. Люди в Германии настолько полюбили работать мало и иметь много свободного времени, что им сейчас сложно перестроиться. Азия уже начала обгонять Европу. Немецкая промышленность слишком дорого производит, и Европа просто проспала эту ситуацию из-за самоуверенности. Есть нехватка рабочей силы, с одной стороны, а с другой – людям в Германии грозит массовое увольнение. Фирмы из Германии уходят в Китай или в Америку», - рассказал он.