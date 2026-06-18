Пикап – это машина, которая используется на дальние расстояния, можно дополнительные грузы перевозить, не только вещи, но и канистры с бензином, заявил НСН председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

По итогам мая 2026 года в России было продано 1520 новых пикапов. Это на 1,6% превышает показатель аналогичного месяца прошлого года. Такие данные, ссылаясь на отчетность АО «ППК» и собственную сегментацию, обнародовали аналитики агентства «Автостат». Рынок пикапов продемонстрировал рост впервые за долгое время. Последний раз положительная динамика фиксировалась 16 месяцев назад — в феврале 2025 года. Похмелкин связал это с сезонным фактором.