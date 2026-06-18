Бензин и рыбалка: Почему россияне резко пересели на пикапы
Виктор Похмелкин заявил НСН, что в целом россияне отдают предпочтение кроссоверам, так как они больше подходят для городской жизни.
Пикап – это машина, которая используется на дальние расстояния, можно дополнительные грузы перевозить, не только вещи, но и канистры с бензином, заявил НСН председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.
По итогам мая 2026 года в России было продано 1520 новых пикапов. Это на 1,6% превышает показатель аналогичного месяца прошлого года. Такие данные, ссылаясь на отчетность АО «ППК» и собственную сегментацию, обнародовали аналитики агентства «Автостат». Рынок пикапов продемонстрировал рост впервые за долгое время. Последний раз положительная динамика фиксировалась 16 месяцев назад — в феврале 2025 года. Похмелкин связал это с сезонным фактором.
«Конечно, летний сезон здесь играет роль, пикап – это машина, которая используется на дальние расстояния, можно дополнительные грузы перевозить, не только вещи, но и канистры с бензином, это сейчас актуально. На рыбалку люди ездят и так далее. Если потом будет падение, точно можно будет сказать, что это чисто сезонная вещь. Я не думаю, что это устойчивый рост, просто всплеск. В целом россияне отдают предпочтение кроссоверам. Кроссоверы больше подходят для городской жизни и трассы, в плане парковки бордюров они меньше боятся, обзор лучше. На дистанции тоже лучше обзор, садиться в них удобнее. Внедорожник – это слишком мощная машина, она для каких-то целей бывает нужна, но в целом она и дороже, и бензина больше ест», — рассказал он.
По данным главы «Автостата» Сергея Целикова, в России за первые пять месяцев 2026 года объёмы продаж машин европейских марок выросли в два раза. Так, продажи Volkswagen подскочили на 266% (до 5659 экземпляров), Audi — на 463% (4569 машин), Skoda — на 143% (2932 автомобиля), Renault — сразу на 1000% (22 единицы), отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- США пересмотрят размещение своих сил в Европе
- «Критические времена»: Как кризис Volkswagen повлияет на всю Германию
- Бензин и рыбалка: Почему россияне резко пересели на пикапы
- В Минстрое анонсировали изменение правил семейной ипотеки
- В Белгородской области при атаке БПЛА на автомобиль погиб человек
- Министр обороны Канады призвал начать разговор об окончании украинского конфликта
- Делают бизнес: Как блогеры запугивают застройщиков жалобами на дефекты
- «Страдает всё сельское хозяйство»: Как массовая гибель пчёл взвинтила цены на мёд
- Полностью российский банкомат может появиться в 2027 году
- На НПЗ в Баку произошел пожар