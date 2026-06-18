В Минстрое анонсировали изменение правил семейной ипотеки
Правила семейной ипотеки изменят в России с 1 июля. Об этом рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.
По его словам, такая ипотека будет направлена на стимулирование рождаемости.
«Мы последний месяц были в диалоге с коллегами из финансового блока правительства. Мы пришли к достаточно правильному консенсусу с точки зрения выдачи ипотеки. Банки уже готовятся к этому», - цитирует Стасишина ТАСС.
Замминистра добавил, что стороны договорились об изменении правил в ближайшее время.
Ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков анонсировал введение в России дифференцированной по количеству детей семейной ипотеки. Окончательные параметры программы определит правительство.
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