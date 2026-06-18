На НПЗ в Баку произошел пожар
Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Баку. Об этом говорится в сообщении МЧС Азербайджана.
«На горячую линию... поступила информация о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе, расположенном в Низаминском районе города Баку», - указали в ведомстве.
На место ЧП направили силы государственной службы противопожарной охраны.
Позже компания SOCAR Downstream MMC уточнила, что возгорание на заводе возникло на установке каталитического риформинга №31. Пожар полностью потушили.
Ранее на Тюменском НПЗ произошло возгорание на установке систем очистки из-за нарушения технологического процесса.
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