На НПЗ в Баку произошел пожар

Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Баку. Об этом говорится в сообщении МЧС Азербайджана.

Пожар вспыхнул на НПЗ на Кубани после атаки БПЛА

«На горячую линию... поступила информация о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе, расположенном в Низаминском районе города Баку», - указали в ведомстве.

На место ЧП направили силы государственной службы противопожарной охраны.

Позже компания SOCAR Downstream MMC уточнила, что возгорание на заводе возникло на установке каталитического риформинга №31. Пожар полностью потушили.

Ранее на Тюменском НПЗ произошло возгорание на установке систем очистки из-за нарушения технологического процесса.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:ПожарНПЗАзербайджан

Горячие новости

Все новости

партнеры