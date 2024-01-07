Мощные взрывы раздались в Днепропетровске
7 января 202401:01
Мощные взрывы прогремели в украинском городе Днепропетровск, сообщает издание «Общественное. Новости».
В настоящее время в Днепропетровской области звучат сирены воздушной тревоги.
Подробности не сообщаются.
Ранее взрывы были слышны в Харькове, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru