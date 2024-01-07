Мощные взрывы раздались в Днепропетровске

Мощные взрывы прогремели в украинском городе Днепропетровск, сообщает издание «Общественное. Новости».

СМИ: в Белой Церкви Киевской области прогремели взрывы

В настоящее время в Днепропетровской области звучат сирены воздушной тревоги.

Подробности не сообщаются.

Ранее взрывы были слышны в Харькове, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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