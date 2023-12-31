СМИ: в Белой Церкви Киевской области прогремели взрывы

В настоящее время в регионе действует тревога о воздушном нападении. До этого тревога была объявлена в Житомирской, Винницкой, Ровненской и Хмельницкой областях.

Ранее на Украине заявили о взрывах в Киеве, Львове, Одессе и Днепре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

