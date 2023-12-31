СМИ: в Белой Церкви Киевской области прогремели взрывы
31 декабря 202305:33
В украинском городе Белая Церковь в Киевской области, а также в украинской столице прогремели взрывы, сообщает в Telegram «Страна.ua».
В настоящее время в регионе действует тревога о воздушном нападении. До этого тревога была объявлена в Житомирской, Винницкой, Ровненской и Хмельницкой областях.
Ранее на Украине заявили о взрывах в Киеве, Львове, Одессе и Днепре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: в Белой Церкви Киевской области прогремели взрывы
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru