СМИ: в Белой Церкви Киевской области прогремели взрывы

В украинском городе Белая Церковь в Киевской области, а также в украинской столице прогремели взрывы, сообщает в Telegram «Страна.ua».

Взрывы прогремели в подконтрольном киевским властям Херсоне

В настоящее время в регионе действует тревога о воздушном нападении. До этого тревога была объявлена в Житомирской, Винницкой, Ровненской и Хмельницкой областях.

Ранее на Украине заявили о взрывах в Киеве, Львове, Одессе и Днепре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
ТЕГИ:СпецоперацияВзрывыУкраина

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