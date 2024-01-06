СМИ: В Харькове раздались взрывы
Взрывы слышны в Харькове. О двух фактах информирует украинское издание «Общественное» 6 января, в пятницу.
Также, по данным издания «Страна», сообщается о взрывах в городе.
«Взрывы в Харькове: армия России наносит ракетный удар», – пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».
Данных и комментариев об ударах по Харькову от местных властей не поступало.
Официальный ресурс для оповещения населения Украины фиксирует действие воздушной тревоги на всей территории страны.
Ранее Медведев заявил, что Россия никогда не отвергала возможность переговоров с Украиной. Он назвал Одессу, Днепропетровск, Харьков, Николаев и Киев русскими городами, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru