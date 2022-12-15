Глава Минобороны Украины анонсировал зимнее наступление ВСУ

Украинские военные готовятся к наступательным действиям этой зимой. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Newsweek.

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«Моя личная оценка такова: наши вооруженные силы не планируют останавливаться», - сказал он.

По словам Резникова, Украина имеет запасы зимнего снаряжения, которые в три раза превышают критический уровень. Он подчеркнул, что военным нужно дождаться момента, когда земля станет менее сырой. Как отметило издание, скорость контрнаступления будет зависеть от поставок оружия с Запада.

Ранее помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что российские войска ведут планомерное наступление по всей линии соприкосновения в зоне специальной военной операции, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство обороны Украины
ТЕГИ:УкраинаНаступление
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