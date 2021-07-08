«Моральная пощечина»! Украинская оппозиция обжалует закон о коренных народах

Юрий Бойко уверен, что «недальновидный» закон оскорбляет народы, которые считают Украину своей родиной. 

Верховная рада приняла закон «О коренных народах Украины», в перечень которых, в частности, не включены русские. При этом в тексте отдельно прописаны как коренные народы те, что сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Документ должен подписать Владимир Зеленский, который и был его инициатором.

Если закон будет подписан президентом Украины, партия будет обжаловать его в Конституционном суде, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сопредседатель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко.

«Это сознательный ход сегодняшней власти, они хотят выделить каким-то образом крымских татар, дать им преференции, при этом оскорбляют другие народы: русских, румын, венгров, тех, кто живет в стране. Абсолютно глупый и недальновидный закон, за который мы, естественно, не голосовали. Если он будет подписан Зеленским, мы будем обращаться в Конституционный суд с иском», - заявил Бойко.

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По его словам, с практической точки зрения закон не подразумевает ничего серьезного, но наносит моральный удар по национальностям, которые считают Украину своей родиной.

«Никакого практического применения не будет, это просто моральная пощечина русским, румынам, венграм, всем национальностям, которые считают Украину своей родиной, а так он работать не будет. Это просто способ прогнуться перед татарами», - добавил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее президент России Владимир Путин жёстко раскритиковал законопроект об исключении русских из числа коренных народов Украины. Путин заявил, что попытка Киева разделить жителей Украины на коренные и некоренные народы напоминает ему идеи нацистской Германии.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Фурман
ТЕГИ:Российско-украинские ОтношенияВладимир ЗеленскийЗаконУкраина
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