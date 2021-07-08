Председатель Рады подписал закон о коренных народах Украины
Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков подписал закон о коренных народах страны, следует из данных в карте законопроекта на сайте Рады.
Документ направлен на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Напомним, Верховная рада 1 июля приняла закон о коренных народах Украины. Документ, определяющий права коренных народов, был внесен в парламент в мае самим Зеленским, напоминает Ura.ru. Согласно закону, коренными народами Украины являются крымские татары, караимы и крымчаки, русские в этот перечень не входят, отмечает RT.
После принятия документа председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что Россия готовит резолюцию в ПАСЕ по поводу этого закона, напоминает «Свободная пресса». По словам парламентария, Украина нарушила ряд своих международных обязательств: Декларацию ООН о правах коренных народов, Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Международный пакт о гражданских и политических правах, а также Рамочную конвенцию Совета Европы о защите национальных меньшинств.
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