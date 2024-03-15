Захарова: Румыния пытается навесить на Россию свои долги

Румыния посредством «русофобского» Европарламента пытается навесить на Россию свои «фантомные» долги, чтобы улучшить свою экономику на фоне забастовок фермеров. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее ЕП принял резолюцию с требованием к Москве вернуть «национальное достояние» Румынии, в том числе золотой запас и исторические архивы, переданные на хранение в 1916-1917 годах, напоминает телеканал «360».

«Румыния... использует русофобские площадки... чтобы попытаться навесить на нас свои фантомные долги вековой давности, видимо, с целью поправить плачевную ситуацию в национальной экономике на фоне фермерских забастовок по всей стране», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат напомнила, что Москва в 1949 году простила Бухаресту почти весь долг перед СССР за разрушения, причиненные стране Румынией — союзником фашистской Германии — в Великой Отечественной войне. Также Захарова заявила, что все румынские долги перед РФ и Советским Союзом составляют около 1365–1665 тонн золота. Это в 20–25 раз превышает стоимость отправленного в Россию золотого запаса Румынии.

«Кроме того, Россия вернула почти все румынское золото и остальные ценности в ходе развития советско-румынских отношений», — добавила дипломат.

