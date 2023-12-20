«Мобилизация и контрнаступ»: Зеленский провел конференцию после «итогов года» Путина
В ходе пресс-конференции президент Украины заявил, что Киев не откажется от границ 1991 года и снова солгал о том, что Россия не заняла ни одного поселка за год.
Президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря в срочном порядке решил провести свою пресс-конференцию после выступления российского лидера Владимира Путина. Она была анонсирована внезапно, буквально в последний момент, и длилась два часа. Так же как и Путин, Зеленский попытался сразу отыграть тему мобилизации. Кроме того, он заявил, что Украина не откажется от планов вернуть границы 1991 года и выразил уверенность в том, что «США нас не бросит».
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ И ПОМОЩЬ США
В ходе пресс-конференции Зеленский заявил заявил, что Генштаб и главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный попросили его о дополнительной мобилизации 450–500 тысяч человек. Президент отметил, что пока у него нет понимания по ротации и отпускам для тех, кто уже служит. Кроме того, он заявил, что ожидает конкретики от военных по поводу дополнительной мобилизации.
«У нас есть вопросы ротационные, есть вопросы отпусков, то есть это должен быть комплексный план, и в этом мобилизационном законе вы должны предоставить ответы мне и обществу прежде всего», - сказал он.
Также глава государства сообщил, на проведение мобилизации в подобный объемах нужно будет 500 млрд грн (около 13 млрд долларов), и он ждет понимания от правительства, откуда на это будут деньги. При этом он подчеркнул, что не подпишет закон о мобилизации женщин.
«Женщин не мобилизуем, закон о мобилизации женщин не подпишу», - заявил Зеленский.
Говоря о деньгах на военные нужды Украины, Зеленский выразил уверенность, что Соединенные Штаты и другие союзники «не предадут» Киев и выделят помощь в полном объеме. По словам Зеленского, Евросоюз сделает это «в ближайшее время». При этом он указал, что если в Брюсселе не смогут договориться о выделении 50 млрд евро Киеву, то «найдутся другие механизмы» оказания помощи.
Кроме того, Зеленский обвинил Россию в том, что она якобы организовала войну на Ближнем Востоке. По его словам, этот конфликт негативно повлиял на Украину, потому что сместил фокус внимания стран Запада. Теперь, по словам президента, многие страны колеблются, кому предоставлять помощь — Украине или Израилю.
ПЕРЕГОВОРЫ С РФ, КОНТРНАСТУП И ГРАНИЦЫ 1991 ГОДА
Несмотря на сложное положение Украины на фронте, Зеленский заявил, что вопрос переговоров с Россией сейчас не актуален. По его словам, Киев будет продвигать свою «формулу мира».
«Когда будет готов соответствующий документ и все государства объединятся вокруг него, мы сможем передать его представителям России. Если они его воспримут, это будет сигнализировать о готовности к переговорам», - сказал он.
Кроме того, Зеленский подчеркнул, что на сегодняшний день не видит «запроса» от Москвы на переговоры. Он добавил, что не поднимал тему прекращения огня с РФ в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Аргентине.
«Я никогда не говорил с Виктором Орбаном о прекращении огня. Может, он поднимал эту тему со своими друзьями, лидерами ЕС или с США», - сказал Зеленский.
Глава государства высказался и по поводу контрнаступления, которое ВСУ начали в июне. Он заявил, что тактика ведения боевых действий может быть скорректирована по его итогам с учетом нынешних результатов на юге Украины. Зеленский признал, что там «были сложности», потому что цели Украины были известны. При этом он отказался говорить о целях украинской армии на 2024 год, но подчеркнул, что стратегия Киева останется прежней.
Зеленский указал, что Киев не планирует отказываться от возвращения государственных границ 1991 года. Также он снова солгал о том, что Россия за год якобы не заняла ни одного населенного пункта.
«Бойцы наши молодцы, люди молодцы. Я еще раз им за это благодарен», - сказал он.
При этом российская сторона в 2023 году заявляла как минимум о занятии Артемовска (Бахмута) и поселка Артемовское (Хромово).
Кроме того, Зеленский назвал одну из причин неудачи контрнаступления украинской армии на юге страны.
«Неконтролируемое небо — это имело влияние на южную операцию 2023 года. Мы не контролируем небо, у нас нет достаточного количества соответствующих вооружений», - сказал президент.
На вопрос журналистки о том, движется ли Украина к проигрышу в конфликте, он ответил «нет, я так не думаю». По словам Зеленского, в начале конфликта Киев был в более трудном положении, чем сегодня. Зеленский добавил, что никто не знает, закончится ли конфликт в 2024 году.
НАТО НЕ ПРИГЛАШАЕТ КИЕВ
Зеленский заявил, что предположения о том, что Украина могла бы вступить в НАТО только с теми территориями, которые сейчас находятся под ее контролем, являются беспочвенными. По его словам, в таком формате никто не приглашает Киев в альянс.
«Нас не приглашают в НАТО. Сигналы о частичном участии, честно говоря, бред», - сказал он.
Зеленский подчеркнул, что «в Киеве никогда не признают то, что часть Украины будет в НАТО, а той части Украины, которую контролирует Россия, в НАТО не будет». По словам президента, вступление в альянс в таком формате является «фантазией».
Кроме того, украинский президент признал, что контакты с отдельными странами по двусторонним гарантиям безопасности «продвигаются немного медленнее, чем ожидалось», поскольку Украина еще не передала им предложения по военным компонентам подобных гарантий.
Ранее, 14 декабря, состоялись «итоги года» с Владимиром Путиным, которые длились четыре часа. За это время глава государства ответил на 67 вопросов. Прямую линию в этот раз объединили с пресс-конференцией. Путин отвечал на вопросы ведущих, на экране студии, приходящие по смс, и на блиц-вопросы. Он исчерпывающе высказался по теме мобилизации и заявил, что она не нужна, так как идет активный набор военнослужащих по контракту. По его словам, в армию РФ по контракту набрали уже 486 тысяч человек и поток мужчин, готовых защищать Родину с оружием в руках, не прекращается, передает «Радиоточка НСН».
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