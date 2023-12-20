«Мобилизация и контрнаступ»: Зеленский провел конференцию после «итогов года» Путина

«У нас есть вопросы ротационные, есть вопросы отпусков, то есть это должен быть комплексный план, и в этом мобилизационном законе вы должны предоставить ответы мне и обществу прежде всего», - сказал он.

Также глава государства сообщил, на проведение мобилизации в подобный объемах нужно будет 500 млрд грн (около 13 млрд долларов), и он ждет понимания от правительства, откуда на это будут деньги. При этом он подчеркнул, что не подпишет закон о мобилизации женщин.

«Женщин не мобилизуем, закон о мобилизации женщин не подпишу», - заявил Зеленский.

Говоря о деньгах на военные нужды Украины, Зеленский выразил уверенность, что Соединенные Штаты и другие союзники «не предадут» Киев и выделят помощь в полном объеме. По словам Зеленского, Евросоюз сделает это «в ближайшее время». При этом он указал, что если в Брюсселе не смогут договориться о выделении 50 млрд евро Киеву, то «найдутся другие механизмы» оказания помощи.

Кроме того, Зеленский обвинил Россию в том, что она якобы организовала войну на Ближнем Востоке. По его словам, этот конфликт негативно повлиял на Украину, потому что сместил фокус внимания стран Запада. Теперь, по словам президента, многие страны колеблются, кому предоставлять помощь — Украине или Израилю.

ПЕРЕГОВОРЫ С РФ, КОНТРНАСТУП И ГРАНИЦЫ 1991 ГОДА

Несмотря на сложное положение Украины на фронте, Зеленский заявил, что вопрос переговоров с Россией сейчас не актуален. По его словам, Киев будет продвигать свою «формулу мира».

«Когда будет готов соответствующий документ и все государства объединятся вокруг него, мы сможем передать его представителям России. Если они его воспримут, это будет сигнализировать о готовности к переговорам», - сказал он.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что на сегодняшний день не видит «запроса» от Москвы на переговоры. Он добавил, что не поднимал тему прекращения огня с РФ в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Аргентине.