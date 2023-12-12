Зеленский заявил, что рассматривает возможность призыва мужчин старше 40 лет
Президент Украины Владимир Зеленский заявил сенаторам США, что киевские власти допускают призыв на военную службу мужского населения старше 40 лет, чтобы усилить позиции на передовой. Об этом заявил сенатор от штата Миссисипи, член Республиканской партии Роджер Уикер, сообщило агентство Bloomberg.
Отмечается, что сейчас на Украине в рамках мобилизации призывают мужчин в возрасте от 27 до 60 лет. При этом выезд из стран ограничен для военнообязанных граждан с 18 лет.
Ранее сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт раскритиковал выступление президента Украины Владимира Зеленского перед конгрессменами, назвав его «старым хламом».
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