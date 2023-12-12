Зеленский заявил, что рассматривает возможность призыва мужчин старше 40 лет

Отмечается, что сейчас на Украине в рамках мобилизации призывают мужчин в возрасте от 27 до 60 лет. При этом выезд из стран ограничен для военнообязанных граждан с 18 лет.

Ранее сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт раскритиковал выступление президента Украины Владимира Зеленского перед конгрессменами, назвав его «старым хламом».

