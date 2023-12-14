Зеленский допустил негативные итоги саммита ЕС для Украины
Саммит Евросоюза в Брюсселе может плохо закончиться для Киева. Итоги встречи также могут вызвать удовлетворенную улыбку в Москве, пишет ТАСС со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского.
Киев выполнил все требования ЕС для вступления в объединение. Однако никакого решения до саммита так и не было принято, уточнил Зеленский, который предстал перед лидерами стран Евросоюза по видеосвязи.
Украина подала заявку на вступление в ЕС еще в феврале 2022 года. Затем стране предоставили статус кандидата на вступление в объединение.
Ранее ряд послов государств Евросоюза высказали опасения относительно возможного визита Зеленского на саммит ЕС в Брюсселе, поскольку его присутствие может спровоцировать враждебную реакцию главы венгерского правительства Виктора Орбана. Среди прочего, на саммите планируют обсудить и начало переговоров с Молдавией и Украиной по вступлению в ЕС.
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