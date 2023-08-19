МО РФ: группировка «Днепр» разбила отряд ВСУ при попытке закрепиться

Подразделения группировки «Днепр» разгромили отряд ВСУ, который пытался закрепиться на левом берегу Днепра, говорится в Telegram-канале Минобороны России.

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Отмечается, что российские военные полностью зачистили группы противника и захватили в качестве трофеев десятки образцов иностранного вооружения, боеприпасы, радиостанции и снаряжение.

В российском Минобороны рассказали, что передовым группам ВСУ, состоящим в основном из наемников, дали выйти на берег, а затем нанесли по ним артиллерийский удар.

Накануне над Белгородским районом был сбит беспилотник самолетного типа, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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