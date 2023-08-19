В оборонном ведомстве отметили, что пять украинских атак было отражено на донецком направлении. Кроме того, в районах Торецка и Новомихайловки российские военные уничтожили склады боеприпасов 24-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери украинской стороны за сутки составили порядка 400 бойцов ВСУ убитыми и ранеными, 14 боевых бронемашин, два автомобиля, а также гаубица Д-20.

В добавок на южно-донецком направлении подразделениями группировки «Восток» отражена атака штурмовой группы ВСУ в районе Урожайного. Также российские бойцы пресекли деятельность четырех украинских ДРГ в ДНР и Запорожской области.

Накануне над Белгородским районом был сбит беспилотник самолетного типа, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

