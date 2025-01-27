Мирошник: Прибывшие на Украину без согласия Москвы войска станут военной целью
Любые миротворцы, прибывшие на Украину «без согласия и разрешения» России, станут законной военной целью для российских Вооруженных сил, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родиона Мирошника.
По его словам, в период подготовки украинского контрнаступления и формирования «танковой коалиции» для Киева у Германии не появлялось идей о мирных контингентах для разрешения ситуации.
Интервенция натовских войск на Украину для России категорически неприемлема, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru