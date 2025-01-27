По его словам, в период подготовки украинского контрнаступления и формирования «танковой коалиции» для Киева у Германии не появлялось идей о мирных контингентах для разрешения ситуации.

Интервенция натовских войск на Украину для России категорически неприемлема, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

