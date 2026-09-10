При атаке безэкипажных катеров в Сочи пострадали 28 человек
10 сентября 202610:45
Юлия Савченко
Число пострадавших при атаке безэкипажных катеров на набережной Сочи возросло до 28. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
«По уточненным данным... пострадали 28 человек, в том числе 2 детей», - отметили в ведомстве.
По данным оперштаба, после ЧП в больнице остаются трое взрослых и один ребенок.
Ранее морские дроны атаковали сочинскую набережную, произошло возгорание, сообщалось о восьми пострадавших, напоминает Ura.ru.
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