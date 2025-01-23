Захарова: Интервенция войск НАТО на Украину обернется неконтролируемой эскалацией
23 января 202515:30
Интервенция натовских войск на Украину для России категорически неприемлема. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, подобные действия угрожают неконтролируемой эскалацией конфликта.
«Интервенция натовских сил... угрожает неконтролируемой эскалацией... категорически неприемлема для России», - сказала она.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что членство Украины в НАТО несёт серьёзные риски, сравнимые с «рисками Третьей мировой войны», сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru