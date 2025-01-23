Захарова: Интервенция войск НАТО на Украину обернется неконтролируемой эскалацией

Интервенция натовских войск на Украину для России категорически неприемлема. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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По её словам, подобные действия угрожают неконтролируемой эскалацией конфликта.

«Интервенция натовских сил... угрожает неконтролируемой эскалацией... категорически неприемлема для России», - сказала она.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что членство Украины в НАТО несёт серьёзные риски, сравнимые с «рисками Третьей мировой войны», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаНАТОМИД РФМария Захарова

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