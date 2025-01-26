Шольц считает преждевременной дискуссию о миротворческой миссии на Украине

По его словам, Европа должна стремиться все делать вместе с США. Также он назвал преждевременными спекуляции о том, что будет после достижения мира на Украине.



Ранее на Западе прозвучали призывы к направлению миротворческих сил на линию разграничения между Украиной и Россией после прекращения огня. По данным СМИ, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность формирования миссии численностью 200 тыс. человек, но за счет контингента европейских стран. Зеленский, в свою очередь, пояснил, что численность предлагаемого Западом "миротворческого контингента" должна компенсировать возможное сокращение Вооружённых сил Украины (ВСУ) после прекращения огня.



Комментируя эти сообщения, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что интервенция натовских войск категорически неприемлема для России и обернется неконтролируемой эскалацией, напоминает НСН.

