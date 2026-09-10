Александра Фокина назначили исполняющим обязанности ректора ГИТИСа
Исполняющим обязанности ректора Российского института театрального искусства (ГИТИС) стал Александр Фокин. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова.
«Исполняющим обязанности ректора... назначен Александр Фокин», - написала глава Минкульта в мессенджере Макс.
Фокин - педагог и продюсер, выпускник ГИТИСа. С 2023 года он возглавляет Управление театров Департамента культуры Москвы.
Бывший ректор института Григорий Заславский ушел в отставку в августе, позднее врио главы вуза назначили проректора по общим вопросам и проектному управлению Марину Кирюшкину, напоминает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В команде Канье Уэста рассказали о планах провести концерт в Москве
- Не хранилища, а трубопровод: Как РФ организует транзит энергоресурсов через Вьетнам
- Академик Мокрышева: У каждого третьего россиянина есть диагноз ожирение
- Под Хабаровском перевернулся школьный автобус
- СМИ: ЕС хочет ограничить доступ к соцсетям из США, избежав гнева Трампа
- При атаке безэкипажных катеров в Сочи пострадали 28 человек
- Александра Фокина назначили исполняющим обязанности ректора ГИТИСа
- Патрушев: России при разрешении украинского конфликта нужно надеяться на себя
- В Литве не увидели оснований для запрета автобусных рейсов в Россию и Белоруссию
- В МВД рассказали о выдворении из России около 100 тысяч иностранцев