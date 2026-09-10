Александра Фокина назначили исполняющим обязанности ректора ГИТИСа

Исполняющим обязанности ректора Российского института театрального искусства (ГИТИС) стал Александр Фокин. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова.

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«Исполняющим обязанности ректора... назначен Александр Фокин», - написала глава Минкульта в мессенджере Макс.

Фокин - педагог и продюсер, выпускник ГИТИСа. С 2023 года он возглавляет Управление театров Департамента культуры Москвы.

Бывший ректор института Григорий Заславский ушел в отставку в августе, позднее врио главы вуза назначили проректора по общим вопросам и проектному управлению Марину Кирюшкину, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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