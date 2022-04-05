Минстрой ДНР начал оценку работ по восстановлению поврежденных объектов Мариуполя

Отмечается, что осмотр поврежденных объектов производится на тех участках, которые контролируются ДНР.

«Материальный ущерб мы пока не можем посчитать, но картина происходящего в городе у нас уже есть», - приводит Донецкое агентство новостей слова сотрудницы министерства.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что специальная военная операция на Украине вполне может завершиться в конце апреля.

