Минстрой ДНР начал оценку работ по восстановлению поврежденных объектов Мариуполя
Специалисты Минстроя Донецкой народной республики начали осмотр домов и объектов инфраструктуры Мариуполя для оценки работ по восстановлению. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства республики.
Отмечается, что осмотр поврежденных объектов производится на тех участках, которые контролируются ДНР.
«Материальный ущерб мы пока не можем посчитать, но картина происходящего в городе у нас уже есть», - приводит Донецкое агентство новостей слова сотрудницы министерства.
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что специальная военная операция на Украине вполне может завершиться в конце апреля.
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