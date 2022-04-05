Глава ДНР объявил, кого выдвинет на должность руководителя Мариуполя

Лидер Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил, что намерен выдвинуть сегодня на должность главы администрации Мариуполя Константина Иващенко - кандидата, избранного днём ранее, так называемыми, представителями общин и депутатами горсовета. На том же собрании были признаны результаты референдум 2014 года о независимости ДНР.

Как утверждает советник городского головы Мариуполя Пётр Андрющенко, большинство участников были доставлены на заседание принудительно. Иващенко - депутат местного горсовета от партии «Оппозиционная платформа - За Жизнь», запрещённой на Украине. Ранее он занимал должность генерального директора ПАО «Азовобщемаш» — крупнейшей компании ходинга «Азовмаш».

Ранее представители ДНР сообщали, что центр Мариуполя практически полностью захвачен силами республики. Очаги сопротивления сохраняются на территории завода «Азовсталь» и местного порта.

