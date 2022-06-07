Минобороны: ВСУ взорвали мост через Северский Донец

Вооруженные силы Украины взорвали мост через реку Северский Донец, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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Это было сделано, чтобы предотвратить отступление своих войск.

Отмечается, что остатки батальонов 95-й десантно-штурмовой бригады и 81-й отдельной аэромобильной бригады бросили оружие и технику, после чего рассеялись вдоль побережья.

Напомним, военные РФ завершают взятие под свой контроль Святогорска в самопровозглашенной Донецкой народной республике. Военные Украины под натиском войск РФ отступили.

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ТЕГИ:ВСУУкраина
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