Минобороны: ВСУ взорвали мост через Северский Донец
Вооруженные силы Украины взорвали мост через реку Северский Донец, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Это было сделано, чтобы предотвратить отступление своих войск.
Отмечается, что остатки батальонов 95-й десантно-штурмовой бригады и 81-й отдельной аэромобильной бригады бросили оружие и технику, после чего рассеялись вдоль побережья.
Напомним, военные РФ завершают взятие под свой контроль Святогорска в самопровозглашенной Донецкой народной республике. Военные Украины под натиском войск РФ отступили.
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