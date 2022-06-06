Минобороны: военные РФ завершают взятие Святогорска

Военные РФ завершают взятие под свой контроль Святогорска в самопровозглашенной Донецкой народной республике. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС.

По словам Конашенкова, военные Украины под натиском войск РФ отступили. Несколько десятков украинских военных перебирались через реку вплавь. Майор добавил, что российские военные не вели по ним стрельбу.

Представитель Минобороны также призвал военных «не поддерживать киевский режим» и сложить оружие.

Ранее Конашенков сообщал о том, что украинские военные взорвали мост через Северский Донец.









