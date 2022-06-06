Минобороны: военные РФ завершают взятие Святогорска
Военные РФ завершают взятие под свой контроль Святогорска в самопровозглашенной Донецкой народной республике. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС.
По словам Конашенкова, военные Украины под натиском войск РФ отступили. Несколько десятков украинских военных перебирались через реку вплавь. Майор добавил, что российские военные не вели по ним стрельбу.
Представитель Минобороны также призвал военных «не поддерживать киевский режим» и сложить оружие.
Ранее Конашенков сообщал о том, что украинские военные взорвали мост через Северский Донец.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 349 / сут.
Умерли
380 тыс.+64 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 496 / сут.
- Минобороны: военные РФ завершают взятие Святогорска
- СНБО Украины: Невзоров еще не получил украинское гражданство
- Владелец бывших ресторанов «Макдоналдс» подал на регистрацию два товарных знака
- Захарова считает, что США получили проблемы, ожидавшиеся в РФ
- Небензя покинул заседание СБ ООН по Украине в ходе выступления главы Евросовета
- МИД РФ внес в «стоп-лист» американских министров и главу Universal Pictures
- Главным тренером ЦСКА станет наставник «Сочи» Владимир Федотов
- В США объявили режим ЧС из-за возможного дефицита электрогенерирующих мощностей
- Зеленский: Киев склоняют к невыгодным для него условиям мира с РФ
- Театр Ла Скала в Милане откроет сезон российской оперой «Борис Годунов»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru