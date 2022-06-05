В ДНР уничтожена шахта имени Челюскинцев огнем ВСУ

Шахта им. Челюскинцев в Петровском районе Донецка уничтожена военными Вооруженных сил Украины. Об этом заявила Народная милиция Донецкой Народной Республики в Telegram.

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«Шахта им. Челюскинцев была уничтожена украинскими националистами, били из миномётов, «Градов» и «Ураганов», — приводит заявление RT.

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов с украинской стороны в ДНР за сутки погибли пять мирных жителей, 20 человек пострадали.

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