Минобороны: ВСУ потеряли 220 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на Южнодонецком и Запорожском направлениях свыше 220 солдат. Об этом сообщило российское оборонное ведомство.
Отмечается, что также ВСУ потеряли два танка, шесть БМП, в том числе американскую Bradley, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку Krab, гаубицу и пушку «Гиацинт-Б».
Ранее, 31 июля, бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью радиоведущему Гарланду Никсону заявил, что после провала наступления ВСУ президент РФ Владимир Путин может приказать войскам пойти в контратаку. Он отметил, что в ходе контратаки ВС РФ могут расширить зону контроля у Днепра, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru