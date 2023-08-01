Минобороны: ВСУ потеряли 220 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Отмечается, что также ВСУ потеряли два танка, шесть БМП, в том числе американскую Bradley, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку Krab, гаубицу и пушку «Гиацинт-Б».

Ранее, 31 июля, бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью радиоведущему Гарланду Никсону заявил, что после провала наступления ВСУ президент РФ Владимир Путин может приказать войскам пойти в контратаку. Он отметил, что в ходе контратаки ВС РФ могут расширить зону контроля у Днепра, сообщает «Радиоточка НСН».

