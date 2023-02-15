Минобороны: ВСУ отступают с занимаемых рубежей в ЛНР
Министерство обороны России обнародовало видео разбитого опорного пункта войск Украины, который заняли военнослужащие Центрального военного округа в ЛНР, сообщает «РЕН ТВ».
Благодаря этому украинские Вооруженные силы отступили на три километра от занимаемых рубежей.
Военное ведомство отмечает, что украинские бойцы уходили в спешке, оставляя военное имущество и тела погибших.
Ранее боец российской группы «Вагнер» заявил, что Киев перебрасывает в Артемовск новую технику и подразделения. Однако штурмовые подразделения ЧВК продвигаются вперед.
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