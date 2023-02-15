Минобороны: ВСУ отступают с занимаемых рубежей в ЛНР

Благодаря этому украинские Вооруженные силы отступили на три километра от занимаемых рубежей.

Военное ведомство отмечает, что украинские бойцы уходили в спешке, оставляя военное имущество и тела погибших.

Ранее боец российской группы «Вагнер» заявил, что Киев перебрасывает в Артемовск новую технику и подразделения. Однако штурмовые подразделения ЧВК продвигаются вперед.

