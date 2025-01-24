Согласно данным, военные «Центра» продолжили продвижение в глубину обороны украинской армии в ДНР, взяв под контроль за неделю населенные пункты Петропавловка, Воздвиженка, Волково, Соленое и Шевченко. Подчеркивается, что в течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 17 украинских военнослужащих.



Ранее, 23 января, российские войска взяли под контроль Соленое в ДНР. Тогда сообщалось, что потери украинской стороны за последние сутки составили до 1660 военнослужащих, передает «Радиоточка НСН».

