Российские военные освободили населенный пункт Соленое в ДНР

Российские войска взяли под контроль Соленое в ДНР, сообщили в Минобороны России.

ПВО РФ перехватили и уничтожили 11 БПЛА над Черным морем, Крымом и Белгородской областью

В российском оборонном ведомстве также отчитались, что за минувшие сутки в зоне спецоперации были уничтожены 29 украинских беспилотников.

Потери украинской стороны за последние сутки составили до 1660 военнослужащих.

Ранее в МО РФ рассказали, что рядовой ВС России Ильфат Гарипов в одиночку вступил в бой с диверсионной группой ВСУ, в результате которого противник понес значительные потери и отступи, отмечает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Серей Бобылев
ТЕГИ:ДНРМинобороны РФУкраинаВСУСпецоперация

Горячие новости

Все новости

партнеры