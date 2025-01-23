Российские военные освободили населенный пункт Соленое в ДНР

В российском оборонном ведомстве также отчитались, что за минувшие сутки в зоне спецоперации были уничтожены 29 украинских беспилотников.

Потери украинской стороны за последние сутки составили до 1660 военнослужащих.

Ранее в МО РФ рассказали, что рядовой ВС России Ильфат Гарипов в одиночку вступил в бой с диверсионной группой ВСУ, в результате которого противник понес значительные потери и отступи, отмечает RT.

