Российские военные освободили населенный пункт Соленое в ДНР
23 января 202512:55
Российские войска взяли под контроль Соленое в ДНР, сообщили в Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве также отчитались, что за минувшие сутки в зоне спецоперации были уничтожены 29 украинских беспилотников.
Потери украинской стороны за последние сутки составили до 1660 военнослужащих.
Ранее в МО РФ рассказали, что рядовой ВС России Ильфат Гарипов в одиночку вступил в бой с диверсионной группой ВСУ, в результате которого противник понес значительные потери и отступи, отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru