Армия России освободила Волково в ДНР
21 января 202512:30
Российские Вооруженные силы освободили село Волково в Донецкой Народной Республике, передает Минобороны.
Отмечается, что Волково взяла под контроль группировка войск «Центр».
«Подразделения группировки... продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт», — говорится в сводке Минобороны.
Ранее армия России взяла под контроль село Шевченко в ДНР.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru