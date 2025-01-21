Армия России освободила Волково в ДНР

Российские Вооруженные силы освободили село Волково в Донецкой Народной Республике, передает Минобороны.

Минобороны: Российские войска освободили Новоегоровку

Отмечается, что Волково взяла под контроль группировка войск «Центр».

«Подразделения группировки... продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт», — говорится в сводке Минобороны.

Ранее армия России взяла под контроль село Шевченко в ДНР.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФДНР

Горячие новости

Все новости

партнеры