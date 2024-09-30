Минобороны: ВС РФ отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу

Подразделения группировки войск «Север» при поддержке артиллерии и авиации за сутки отразили пять попыток украинской армии прорваться через границу в направлении населенного пункта Новый Путь, ВСУ потеряли свыше 30 человек. Об этом сообщило Минобороны РФ.

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Согласно данным, были уничтожены три боевые бронированные машины, бронированная ремонтно-эвакуационная машина М-88 производства США и автомобиль. Отмечается, что также было нанесено поражение украинским военным в районах населенных пунктов Бондаревка, Богдановка, Кубаткин, Куриловка, Дарьино, Княжий 1-й, Козачая Локня, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Михайловка, Махновка, Новый Путь, Новая Сорочина, Орловка, Плехово, Правда, Русское Поречное, Черкасское Поречное и Толстый Луг.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины за сутки потеряли на Курском направлении более 350 военнослужащих. Общие потери ВСУ на Курском направлении превысили 18,9 тысячи человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
ТЕГИ:ВСУМинобороны РФ

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