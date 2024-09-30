Согласно данным, были уничтожены три боевые бронированные машины, бронированная ремонтно-эвакуационная машина М-88 производства США и автомобиль. Отмечается, что также было нанесено поражение украинским военным в районах населенных пунктов Бондаревка, Богдановка, Кубаткин, Куриловка, Дарьино, Княжий 1-й, Козачая Локня, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Михайловка, Махновка, Новый Путь, Новая Сорочина, Орловка, Плехово, Правда, Русское Поречное, Черкасское Поречное и Толстый Луг.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины за сутки потеряли на Курском направлении более 350 военнослужащих. Общие потери ВСУ на Курском направлении превысили 18,9 тысячи человек, передает «Радиоточка НСН».

