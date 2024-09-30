Минобороны: ВС РФ отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу
Подразделения группировки войск «Север» при поддержке артиллерии и авиации за сутки отразили пять попыток украинской армии прорваться через границу в направлении населенного пункта Новый Путь, ВСУ потеряли свыше 30 человек. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Согласно данным, были уничтожены три боевые бронированные машины, бронированная ремонтно-эвакуационная машина М-88 производства США и автомобиль. Отмечается, что также было нанесено поражение украинским военным в районах населенных пунктов Бондаревка, Богдановка, Кубаткин, Куриловка, Дарьино, Княжий 1-й, Козачая Локня, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Михайловка, Махновка, Новый Путь, Новая Сорочина, Орловка, Плехово, Правда, Русское Поречное, Черкасское Поречное и Толстый Луг.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины за сутки потеряли на Курском направлении более 350 военнослужащих. Общие потери ВСУ на Курском направлении превысили 18,9 тысячи человек, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Военкор «Известий» Кулага получил ранение под Часовым Яром в ДНР
- Подорвавшего машину Прилепина Пермякова приговорили к пожизненному заключению
- К 2027 году расходы на образование в России достигнут 1,75 трлн рублей
- В России две трети работников получают деловые звонки и сообщения в нерабочее время
- Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира ATP-500 в Китае
- Рэпер Канье Уэст анонсировал новый альбом «Bully»
- Экс-советника главы Дагестана приговорили к десяти годам колонии за взятку
- Минобороны: ВС РФ отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу
- Сенатор Епифанова призвала россиян опасаться легких денег
- В Госдуме готовят поправки в законодательство о подготовке детей мигрантов до принятия их в школы РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru