Минобороны РФ: ВСУ потеряли более 350 солдат в Курской области

Также уточняется, что противник лишился восьми единиц бронетехники, включая боевую машину пехоты и бронетранспортер.

Общие потери ВСУ на Курском направлении превысили 18,9 тысячи человек. Также за время боевых действий ВСУ потеряли на курском направлении 133 танка, 65 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 856 боевых бронированных машин, 150 артиллерийских орудий, 33 пусковые установки реактивных систем залпового огня, включая восемь HIMARS и шесть MLRS производства США.

Ранее сообщалось, что над Курской областью сбили две украинские ракеты. Губернатор региона Алексей Смирнов уточнил, что снаряды были уничтожены силами ПВО, передает «Радиоточка НСН».

