Минобороны: «Искандер-М» ударил по эшелону боеприпасов ВСУ под Николаевом

Российские военные атаковали украинский эшелон с боеприпасами в Николаевской области. Об этом сообщает Минобороны.

«Расчетом ОТРК "Искандер-М" нанесен ракетный удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона в населенном пункте Казанка», — заявили в ведомстве.

При атаке были уничтожены 12 вагонов с боеприпасами, включая вооружение западного производства, пишет RT.

Как сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости, в эшелоне находились снаряды и ракеты для реактивных систем залпового огня. После удара по вагонам около часа происходила вторичная детонация.

