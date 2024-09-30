Минобороны: «Искандер-М» ударил по эшелону боеприпасов ВСУ под Николаевом
Российские военные атаковали украинский эшелон с боеприпасами в Николаевской области. Об этом сообщает Минобороны.
«Расчетом ОТРК "Искандер-М" нанесен ракетный удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона в населенном пункте Казанка», — заявили в ведомстве.
При атаке были уничтожены 12 вагонов с боеприпасами, включая вооружение западного производства, пишет RT.
Как сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости, в эшелоне находились снаряды и ракеты для реактивных систем залпового огня. После удара по вагонам около часа происходила вторичная детонация.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: «Искандер-М» ударил по эшелону боеприпасов ВСУ под Николаевом
- S7 Airlines возобновила прямые рейсы из Москвы в Дубай
- В движении «Хезболлах» заявили о продолжении работы после гибели Насруллы
- Осужденная за попытку убийства дочери Федорова (Мартынова) дала первое интервью
- Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию
- Сервис «Букмейт» переименовали в «Яндекс Книги»
- Минобороны: ВСУ потеряли до 560 военных в ДНР
- ВЦИОМ: Интерес к футболу в России упал за 19 лет почти в пять раз
- Кабмин внес в Госдуму проект бюджета на 2025-2027 годы
- В Курской области сбили две украинские ракеты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru