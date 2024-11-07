Минобороны: ВС РФ отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области за сутки
Группировка «Север» продолжила наступательные действия, отразила четыре контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сорвала атаку украинской армии в курском приграничье. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что ВС РФ отразили контратаки ВСУ в направлении населенных пунктов Новоивановка и Дарьино, атаку ВСУ сорвали в направлении населенного пункта Новая Сорочина. Согласно данным, ВСУ потеряли до 40 человек, танк и автомобиль.
Сообщается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки ВСУ на территории Курской области.
Ранее, 14 октября, генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой в разговоре с НСН отмечал, что есть все шансы, что через месяц-полтора Курская область будет полностью освобождена. По его словам, такой вывод можно сделать на основе того, что Вооруженные силы РФ уже подошли к окраине Суджи, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru