Минобороны: ВС РФ отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области за сутки

Отмечается, что ВС РФ отразили контратаки ВСУ в направлении населенных пунктов Новоивановка и Дарьино, атаку ВСУ сорвали в направлении населенного пункта Новая Сорочина. Согласно данным, ВСУ потеряли до 40 человек, танк и автомобиль.

Сообщается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки ВСУ на территории Курской области.

Ранее, 14 октября, генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой в разговоре с НСН отмечал, что есть все шансы, что через месяц-полтора Курская область будет полностью освобождена. По его словам, такой вывод можно сделать на основе того, что Вооруженные силы РФ уже подошли к окраине Суджи, передает «Радиоточка НСН».

